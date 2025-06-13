В Челябинске задержали двух водителей, повторно севших за руль нетрезвыми

В Курчатовском районе сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль Mazda под управлением 27-летнего мужчины. У водителя имелись признаки опьянения, на что указывали изменение кожных покровов лица и нарушение речи.
Ранее он привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. На этот раз от прохождения процедуры освидетельствования отказался.
А в Тракторозаводском районе экипаж ДПС остановили ВАЗ-2110, выезжающий со двора. Водитель 2007 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно, от медосвидетельствования отказался.
Транспортные средства нарушителей изъяты и помещены на специализированную стоянку. В отношении водителей возбуждены уголовные дела, рассказали в региональном Главке МВД.