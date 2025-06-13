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В Челябинске задержали двух водителей, повторно севших за руль нетрезвыми

В Челябинске задержали двух водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: РИА "Новости"

В Курчатовском районе сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль Mazda под управлением 27-летнего мужчины. У водителя имелись признаки опьянения, на что указывали изменение кожных покровов лица и нарушение речи.

Ранее он привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. На этот раз от прохождения процедуры освидетельствования отказался.

А в Тракторозаводском районе экипаж ДПС остановили ВАЗ-2110, выезжающий со двора. Водитель 2007 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно, от медосвидетельствования отказался.

Транспортные средства нарушителей изъяты и помещены на специализированную стоянку. В отношении водителей возбуждены уголовные дела, рассказали в региональном Главке МВД.