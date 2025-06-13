Трамп пообещал защитить Израиль в момент ответного удара Ирана

Израильская армия нанесла авиационные удары по территории Ирана 13 июня, сославшись на подозрения в том, что Тегеран тайно занимается созданием компонентов для ядерного оружия. Также в ЦААЛД отметили, что страна находится в «точке невозврата» в реализации своей ядерной программы.