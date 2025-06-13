Трамп пообещал защитить Израиль в момент ответного удара Ирана

Трамп обещает защитить Израиль, если иранская армия реализует план по ответному удару.
Президент США Дональд Трамп готов оказать поддержку Израилю в случае, если страна подвергнется ответным ударам со стороны Ирана после сегодняшней атаки. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
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«Трамп выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана», — написала Гриффин в соцсети Х. Она отметила, что в телефонном разговоре уточнила этот вопрос у американского лидера.
Израильская армия нанесла авиационные удары по территории Ирана 13 июня, сославшись на подозрения в том, что Тегеран тайно занимается созданием компонентов для ядерного оружия. Также в ЦААЛД отметили, что страна находится в «точке невозврата» в реализации своей ядерной программы.
В ответ на израильские удары по военным и ядерным объектам власти Ирана пообещали принять ответные меры. Как заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, в результате ударов погибли научные работники и высокопоставленные военные. Более подробно о ситуации в конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.