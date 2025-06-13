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Пьяный иностранец устроил ДТП и угрожал свидетелям аварии

Пьяное ДТП произошло ночью во Владивостоке.

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Источник: Соцсети

Ночью 13 июня 2025 года группа иностранных граждан, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигалась по дорогам и улицам Владивостока, устроив ДТП.

В районе по адресу Лермонтова, 79А, один из автомобилей, управляемый пьяным мужчиной, столкнулся с черным автомобилем Toyota Prius. Свидетели ДТП поделились подробностями произошедшего.

Обнаружив, что водитель, причастный к аварии, находится в состоянии невменяемости, участники акции «Приморский щит» совместно с активными гражданами заблокировали путь правонарушителю, который пытался покинуть место происшествия, и вызвали наряд ДПС.

В ожидании прибытия сотрудников нетрезвый водитель демонстрировал агрессивное поведение, утверждая, что «разберется со всеми и на всех уровнях». В конечном итоге, несмотря на его угрозы, он был передан в руки сотрудников правоохранительных органов.