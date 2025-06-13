Пьяный иностранец устроил ДТП и угрожал свидетелям аварии

В ожидании прибытия сотрудников нетрезвый водитель демонстрировал агрессивное поведение, утверждая, что «разберется со всеми и на всех уровнях». В конечном итоге, несмотря на его угрозы, он был передан в руки сотрудников правоохранительных органов.