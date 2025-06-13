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Пожар в Подмосковье унес жизни пяти детей: что случилось

Пять детей погибли при пожаре в жилом доме в Московской области.

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Источник: Комсомольская правда

В результате пожара в частном доме в Московской области погибли пять подростков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Ее слова передает РИА Новости.

Отмечается, что трагедия произошла в поселке Куровское, расположенном в Орехово-Зуевском городском округе. Там в частном доме разгорелся пожар. Площадь распространения огня составила 72 квадратных метров.

«До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что пожарного извещателя в доме не было. Однако другие подробности пока остаются неизвестными.

Похожая трагедия недавно произошла в Волоколамском округе Московской области. Там также разгорелся пожар, унесший жизни двух человек. Причем огонь вспыхнул в дачном доме. Потушить его сотрудникам МЧС удалось только спустя почти три часа.