Самолет Анталья — Москва резко сменил высоту в небе над Самарой

Это случилось еще днем 10 июня. Никто не пострадал.
Воздушное судно летело из турецкой Антальи в Москву (Внуково). В пути экипаж перешел с эшелона 340 на 343. Также доложил диспетчеру о срабатывании системы предупреждения столкновения самолетов (TCAS).
При этом встречное судно Москва (Внуково) — Ереван о срабатывании TCAS на заявляло, пишет телеграм-канал AviaIncident. О пострадавших не сообщается.
В тот же день в самарском аэропорту «Курумоч» временно не обслуживали самолеты.
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