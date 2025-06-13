Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Анталья — Москва резко сменил высоту в небе над Самарой

Это случилось еще днем 10 июня. Никто не пострадал.

Как создавалась новая Россия

Это случилось еще днем 10 июня. Никто не пострадал.

Воздушное судно летело из турецкой Антальи в Москву (Внуково). В пути экипаж перешел с эшелона 340 на 343. Также доложил диспетчеру о срабатывании системы предупреждения столкновения самолетов (TCAS).

При этом встречное судно Москва (Внуково) — Ереван о срабатывании TCAS на заявляло, пишет телеграм-канал AviaIncident. О пострадавших не сообщается.

В тот же день в самарском аэропорту «Курумоч» временно не обслуживали самолеты.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.