МВД опубликовал список преступников, за которых обещает 1 млн рублей

Также в списке фигурируют Валерий Андреев, известный как «орский маньяк», Андрей Кузнецов по прозвищу келейник Силуан, Николай Емельянов (лидер брянской ОПГ), Владимир Кириллов (совершил покушение на председателя Самарского облсуда) и Дмитрий Мамонов, который в 2002 году убил своего знакомого и пытался заминировать тело. Кроме того, разыскиваются Олег Тимошенко (Тимоха), подозреваемый в серии заказных убийств, Андрей Самойлов (фигурант дел о пяти убийствах и покушениях в Челябинске и Сургуте), Фахрудин Махмудов (Фарид), скрывшийся за границей, и Владимир Шестерин, подозреваемый в причастности к смерти криминального авторитета Станислава Галкина.