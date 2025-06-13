В Пермском крае в реке Сылва утонул человек

— На место происшествия выехали спасатели, — сообщили в Кунгурской городской службе спасения. — Прибыв на место, спасатели использовали лодку для извлечения тела на берег. Спасательная операция проходила в районе устья рек Сылва, Ирень и Шаква. После окончания работ, которые продлились около двух часов, тело женщины было передано сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий. Было установлено, что утонувшая 1981 года рождения.