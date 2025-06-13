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В Пермском крае в реке Сылва утонул человек

Тело 44-летней женщины обнаружили в воде очевидцы.

Как создавалась новая Россия

Днем 12 июня на телефон поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступил сигнал о том, что в реке Сылва очевидцы обнаружили тело человека.

— На место происшествия выехали спасатели, — сообщили в Кунгурской городской службе спасения. — Прибыв на место, спасатели использовали лодку для извлечения тела на берег. Спасательная операция проходила в районе устья рек Сылва, Ирень и Шаква. После окончания работ, которые продлились около двух часов, тело женщины было передано сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий. Было установлено, что утонувшая 1981 года рождения.

Причины инцидента продолжают расследоваться.