Более сотни беспилотников сбили над Крымом за ночь

В ночь на 13 июня дроны ВСУ атаковали восемь регионов России.
В ночь на 13 июня украинская армия ударила бесплатниками по восьми регионам России. Все 125 дронов были успешно сбиты, большее их количество зафиксировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в оборонном ведомстве. Информация размещена в telegram-канале.
В частности, 70 дронов ликвидировали над Республикой Крым, над Орловской областью сбили 15 аппаратов, еще по 11 — над Курской и Саратовской областями, девять — в Белгородской области и семь — над акваторией Черного моря. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили в Брянской и Воронежской областях.
Сегодня ночью жители Симферополя слышали около шести взрывов. Предварительно, это средства ПВО отражали атаку дронов ВСУ. Очевидцы сообщили и о звуках сирен, вспышках в небе и звуках моторов со стороны моря. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.