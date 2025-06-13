Более сотни беспилотников сбили над Крымом за ночь

В частности, 70 дронов ликвидировали над Республикой Крым, над Орловской областью сбили 15 аппаратов, еще по 11 — над Курской и Саратовской областями, девять — в Белгородской области и семь — над акваторией Черного моря. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили в Брянской и Воронежской областях.