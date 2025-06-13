Сотрудница банка украла деньги с карты пенсионера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. Он пришел в отделение банка, чтобы перевести бонусы, а после этого обнаружил, что с карты исчезли 10 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

76-летний житель Хабаровского края пришел в банк, чтобы перевести накопленные бонусы в рубли. Помогала ему сотрудница отделения — 26-летняя финансовый консультант. Вместо того чтобы просто выполнить просьбу, женщина вошла в мобильное приложение банка через свой телефон, используя данные клиента.