Сотрудница банка украла деньги с карты пенсионера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. Он пришел в отделение банка, чтобы перевести бонусы, а после этого обнаружил, что с карты исчезли 10 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
76-летний житель Хабаровского края пришел в банк, чтобы перевести накопленные бонусы в рубли. Помогала ему сотрудница отделения — 26-летняя финансовый консультант. Вместо того чтобы просто выполнить просьбу, женщина вошла в мобильное приложение банка через свой телефон, используя данные клиента.
«Со счета пенсионера женщина перевела себе 10 тысяч рублей. Мужчина сразу ничего не заметил. Но позже, обнаружив недостачу, обратился в полицию», — рассказали в ОМВД России по Николаевскому району.
Полицейские установили личность подозреваемой. Женщину задержали. Против нее открыто уголовное дело по статье «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.