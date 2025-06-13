Экперт рассказал, как открыть «портал в ад» для мошенников: все в руках юзера

— Да. Теперь есть еще одна целая сложная цепочка проблем, построенная многослойно. Это схема, в которой человека не просто обманывают, а постепенно втягивают в преступную деятельность. Сначала его подталкивают к небольшому нарушению закона — такому, на которое он, возможно, даже не обратит внимания. А потом начинается психологическое давление: ему говорят, что он уже «предатель», что его действия работают на врага, что теперь ему грозит тюрьма.