«Находится в розыске в России». В Минске задержан пассажир с фальшивым паспортом, который хотел сбежать от уголовного преследования

В минском аэропорту задержали иностранца с фальшивым паспортом, который скрывался от уголовного розыска в России. Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел 10 июня в Национальном аэропорту «Минск» во время оформления рейса «Стамбул — Минск». Пограничники усомнились в подлинности паспорта, который предъявил россиянин.
Проверка подтвердила, что паспорт был частично подделан. В документе заменили ранее страницу с установочными данными владельца.
Также правоохранители выяснили, что фигурант еще находится в розыске в России за мошенничество.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Попытка незаконного пересечения границы грозит ему штрафом до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в июне 2025-го). Но еще за использование поддельных документов предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.