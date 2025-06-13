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«Находится в розыске в России». В Минске задержан пассажир с фальшивым паспортом, который хотел сбежать от уголовного преследования

ГПК: находящийся в розыске в России мужчина задержан в аэропорту Минска.

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Источник: Комсомольская правда

В минском аэропорту задержали иностранца с фальшивым паспортом, который скрывался от уголовного розыска в России. Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел 10 июня в Национальном аэропорту «Минск» во время оформления рейса «Стамбул — Минск». Пограничники усомнились в подлинности паспорта, который предъявил россиянин.

Проверка подтвердила, что паспорт был частично подделан. В документе заменили ранее страницу с установочными данными владельца.

Также правоохранители выяснили, что фигурант еще находится в розыске в России за мошенничество.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Попытка незаконного пересечения границы грозит ему штрафом до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в июне 2025-го). Но еще за использование поддельных документов предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.