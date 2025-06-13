«Находится в розыске в России». В Минске задержан пассажир с фальшивым паспортом, который хотел сбежать от уголовного преследования

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Попытка незаконного пересечения границы грозит ему штрафом до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в июне 2025-го). Но еще за использование поддельных документов предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.