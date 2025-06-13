МВД обновило список самых разыскиваемых в России преступников

Среди разыскиваемых — два командира батальона «Азов»* Константин Немичев и Сергей Величко, обвиняемые в пытках российских военных и особо жестоких убийствах. Также в списке фигурирует орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в серии убийств женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год.