МВД обновило список самых разыскиваемых в России преступников

МВД России опубликовало обновленный список наиболее опасных преступников, за помощь в поимке которых назначено вознаграждение в 1 миллион рублей. Из перечня исключен член свердловской ОПГ Семен Ермолинский, теперь в списке осталось 11 человек.
Среди разыскиваемых — два командира батальона «Азов»* Константин Немичев и Сергей Величко, обвиняемые в пытках российских военных и особо жестоких убийствах. Также в списке фигурирует орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в серии убийств женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год.
Особое место в перечне занимает Андрей Кузнецов (келейник Силуан), который, по данным следствия, скрывался в Среднеуральском женском монастыре. В список вошли лидер брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский), Владимир Кириллов, пытавшийся убить председателя Самарского областного суда, и Дмитрий Мамонов, совершивший убийство с попыткой минирования тела в 2002 году.
Также разыскиваются Олег Тимошенко (Тимоха), причастный к заказным убийствам; Андрей Самойлов, подозреваемый в пяти убийствах; главарь ОПГ Фахрудин Махмудов (Фарид) и Владимир Шестерин, связанный с убийством криминального авторитета Станислава Галкина. Все фигуранты списка обвиняются в особо тяжких преступлениях.
Недавно Министерство внутренних дел РФ переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова**, в отношении которого расследуется дело о реабилитации нацизма.
* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
** — внесен Минюстом в реестр иноагентов.