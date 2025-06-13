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Иран ответил на массированные удары по ядерным объектам

В ответ на массированную бомбардировку ядерных объектов Иран атаковал Израиль. Было использовано более 100 дронов. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

Как создавалась новая Россия

Иран атаковал Израиль дронами после массированных ударов.

В ответ на массированную бомбардировку ядерных объектов Иран атаковал Израиль. Было использовано более 100 дронов. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

«Запущено более 100 дронов по Израилю», — сообщил представитель ЦАХАЛ. Его слова приводит Times of Israel.

Ранее Израиль атаковал сотни объектов в Иране. Это произошло из-за того, что страна разрабатывала, как утверждает ЦАХАЛ, ядерное оружие. При этом глава США Дональд Трамп пытался ранее решить этот вопрос через переговоры. Reuters пишет, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать 15 ядерных бомб.