Иран ответил на массированные удары по ядерным объектам

Иран атаковал Израиль дронами после массированных ударов.
В ответ на массированную бомбардировку ядерных объектов Иран атаковал Израиль. Было использовано более 100 дронов. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.
«Запущено более 100 дронов по Израилю», — сообщил представитель ЦАХАЛ. Его слова приводит Times of Israel.
Ранее Израиль атаковал сотни объектов в Иране. Это произошло из-за того, что страна разрабатывала, как утверждает ЦАХАЛ, ядерное оружие. При этом глава США Дональд Трамп пытался ранее решить этот вопрос через переговоры. Reuters пишет, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать 15 ядерных бомб.