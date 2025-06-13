Иран ответил на массированные удары по ядерным объектам

Ранее Израиль атаковал сотни объектов в Иране. Это произошло из-за того, что страна разрабатывала, как утверждает ЦАХАЛ, ядерное оружие. При этом глава США Дональд Трамп пытался ранее решить этот вопрос через переговоры. Reuters пишет, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать 15 ядерных бомб.