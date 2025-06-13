Два человека погибли в ДТП с участием лошади в Акмолинской области

В результате ДТП на месте скончались два пассажира автомашины марки «Киа Рио», водитель «Киа Рио», водитель и пассажир «Субару Форестор» с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.