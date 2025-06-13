Израиль использовал сотни самолетов для бомбежки Ирана

В ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») израильский ЦАХАЛ для нанесения ударов по Ирану использовала 200 самолетов, с которых сбросила свыше 330 боеприпасов. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.