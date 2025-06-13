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Израиль использовал сотни самолетов для бомбежки Ирана

В ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») израильский ЦАХАЛ для нанесения ударов по Ирану использовала 200 самолетов, с которых сбросила свыше 330 боеприпасов. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.

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ЦАХАЛ выпустил по Ирану более 300 боеприпасов, заявил Дефрин.

В ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») израильский ЦАХАЛ для нанесения ударов по Ирану использовала 200 самолетов, с которых сбросила свыше 330 боеприпасов. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин.

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«Самолеты сбросили более 330 боеприпасов в ходе ударов», — заявил Дефрин. Его слова передает газета Times of Israel.

Удары пришлись по стратегическим объектам Тегерана, включая важнейший в ядерной программе страны завод по обогащению урана и объекты ПВО. На фоне этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов оказать поддержку Израилю, если иранская армия нанесет ответный удар.