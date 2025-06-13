Спецоперация на юге Казахстана: задержаны 16 человек

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по результатам инициированных природоохранной прокуратурой Туркестанской области оперативно-розыскных мероприятий департаментом полиции ликвидирована преступная деятельность группы, занимающейся незаконным отловом рыбы в особо крупном размере на реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище.
Задержано 16 лиц, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.
"Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.
Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства", — заявили в прокуратуре Туркестанской области.
Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.
В настоящее время начато досудебное расследование по ч.3 ст. 335 УК РК.