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Спецоперация на юге Казахстана: задержаны 16 человек

Прокуратура заявила о пресечении на юге Казахстана деятельности преступной группы в сфере браконьерства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Тукестанской области.

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Источник: t.me/GenPr

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по результатам инициированных природоохранной прокуратурой Туркестанской области оперативно-розыскных мероприятий департаментом полиции ликвидирована преступная деятельность группы, занимающейся незаконным отловом рыбы в особо крупном размере на реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище.

Задержано 16 лиц, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

"Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.

Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства", — заявили в прокуратуре Туркестанской области.

Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.3 ст. 335 УК РК.