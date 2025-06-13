Спецоперация на юге Казахстана: задержаны 16 человек

Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства", — заявили в прокуратуре Туркестанской области.