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Самарчанка потеряла 100 тысяч рублей при покупке стройматериалов у афериста

Заявление в отдел полиции по Кировскому району пришло в начале нынешнего месяца.

Как создавалась новая Россия

Заявление в отдел полиции по Кировскому району пришло в начале нынешнего месяца. Жертвой мошенника стала 33-летняя жительница областного центра.

В региональном главке объяснили: в конце апреля женщина решила купить газоблок и обратила внимание на одно из объявлений. Связалась с продавцом. Тот попросил скинуть аванс на неизвестный счет. Пострадавшая отправила 100 тыс. рублей.

После этого незнакомец перестал отвечать. А до этого писали, что 22-летняя студентка самарского вуза отдала мошеннику 200 тыс. рублей.

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