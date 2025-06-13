Самарчанка потеряла 100 тысяч рублей при покупке стройматериалов у афериста

Заявление в отдел полиции по Кировскому району пришло в начале нынешнего месяца. Жертвой мошенника стала 33-летняя жительница областного центра.
В региональном главке объяснили: в конце апреля женщина решила купить газоблок и обратила внимание на одно из объявлений. Связалась с продавцом. Тот попросил скинуть аванс на неизвестный счет. Пострадавшая отправила 100 тыс. рублей.
После этого незнакомец перестал отвечать. А до этого писали, что 22-летняя студентка самарского вуза отдала мошеннику 200 тыс. рублей.
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