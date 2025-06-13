В Башкирии погиб 17-летний водитель мопеда

Сегодня ночью в Абзелиловском районе произошла авария, унесшая жизнь 17-летнего юноши. ДТП случилось на 3 километре автодороги Новобалапаново-Еникеево, когда мопед «Альфа», за рулем которого находился девятиклассник, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2114. За рулем легковушки находился 33-летний местный житель.