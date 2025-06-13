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В Башкирии погиб 17-летний водитель мопеда

В Башкирии произошла смертельная авария с подростком.

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Источник: Госавтоинспекция Башкирии

Сегодня ночью в Абзелиловском районе произошла авария, унесшая жизнь 17-летнего юноши. ДТП случилось на 3 километре автодороги Новобалапаново-Еникеево, когда мопед «Альфа», за рулем которого находился девятиклассник, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2114. За рулем легковушки находился 33-летний местный житель.

К сожалению, водитель мопеда скончался на месте трагедии. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения: результаты освидетельствования показали наличие 0,293 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.