Лихач сбежал от патруля и протащил полицейского на капоте в Шымкенте

Когда стражи порядка попытались остановить автомобиль, водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение. Позже он замедлил ход, но не остановился полностью. В момент, когда полицейские подошли к машине, он резко нажал на газ, и один из сотрудников оказался на капоте.
Несмотря на явную угрозу жизни полицейского, водитель не снизил скорость. Только после этого нарушителя удалось остановить и задержать.
По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
В МВД напомнили, что посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции рассматриваются как тяжкие преступления и получают соответствующую правовую оценку. Реализация принципа «Закон и порядок» подразумевает неотвратимость наказания за подобные действия.