Лихач сбежал от патруля и протащил полицейского на капоте в Шымкенте

Когда стражи порядка попытались остановить автомобиль, водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение. Позже он замедлил ход, но не остановился полностью. В момент, когда полицейские подошли к машине, он резко нажал на газ, и один из сотрудников оказался на капоте.