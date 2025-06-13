Появилась информация о состоянии ядерных объектов Ирана после массированной атаки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к населению страны охарактеризовал израильские авиаудары как преступление и подчеркнул, что Израиль ожидает «горькая и ужасная участь». Так, иранская армия уже запустила в сторону оппонента более 100 беспилотников. Предварительно, используются дроны Shahed-136, пишет MK.RU. Более подробно о ситуации в конфликте и последствиях ударов ЦАХАЛ — в онлайн-трансляции URA.RU.