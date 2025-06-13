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Появилась информация о состоянии ядерных объектов Ирана после массированной атаки

Израиль не ударил по атомной электростанции (АЭС) в городе Бушер в ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев»). Также после атаки на завод по обогащению урана в Натанзе уровень радиации не был превышен, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Гросси заявил, что серьезных последствий после удара ЦАХАЛ по ядерному заводу в Иране не возникло.

Израиль не ударил по атомной электростанции (АЭС) в городе Бушер в ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев»). Также после атаки на завод по обогащению урана в Натанзе уровень радиации не был превышен, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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«Иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению», — заявил Гросси со ссылкой на иранские власти. Информация размещена на его аккаунте в соцсети Х.

В ночь с 12 на 13 июня ЦАХАЛ ударили по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ядерной программой Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы, исходящей от Тегерана, потому что тот вплотную приблизился к «точке невозврата» в разработке ядерного оружия.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к населению страны охарактеризовал израильские авиаудары как преступление и подчеркнул, что Израиль ожидает «горькая и ужасная участь». Так, иранская армия уже запустила в сторону оппонента более 100 беспилотников. Предварительно, используются дроны Shahed-136, пишет MK.RU. Более подробно о ситуации в конфликте и последствиях ударов ЦАХАЛ — в онлайн-трансляции URA.RU.