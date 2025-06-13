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Тегеран в дыму после удара Израиля: что происходит в Иране. Видео

В ночь на 13 апреля Израиль приступил к проведению операции под названием «Ам Калави». Вооруженные силы страны нанесли удар по одному из основных объектов иранской ядерной инфраструктуры — заводу по обогащению урана, расположенному в Натанзе. В результате атаки над объектом поднялся густой черный дым. Кроме того, взрывы раздались и в Тегеране. Кадры последствий ударов Израиля — в материале URA.RU.

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Израиль ударил по предприятию в Натанзе.

В ночь на 13 апреля Израиль приступил к проведению операции под названием «Ам Калави». Вооруженные силы страны нанесли удар по одному из основных объектов иранской ядерной инфраструктуры — заводу по обогащению урана, расположенному в Натанзе. В результате атаки над объектом поднялся густой черный дым. Кроме того, взрывы раздались и в Тегеране. Кадры последствий ударов Израиля — в материале URA.RU.

Первые взрывы в Тегеране.

Первые удары были нанесены по объектам в столице Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о «превентивном ударе», направленном против ядерной программы Тегерана. В соцсетях публикуются кадры с последствиями взрывов в разных районах города. СМИ сообщают как минимум о шести взрывах в Тегеране.

Удары по местам обогащения урана в Натанзе.

Центральным эпизодом операции «Ам Калави» («Народ как лев») стал удар по ключевому объекту ядерной программы — заводу по обогащению урана в Натанзе. В сети распространяются видеозаписи, на которых видны столбы черного дыма, поднимающиеся над территорией предприятия. Этот объект играл ключевую роль в иранской ядерной программе.

Врыв в иранском городе Керманшах.

Новая волна атак затронула западные регионы Ирана. В городе Керманшах, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, произошел мощный взрыв. Над предприятием поднялось густое облако белого дыма.

Удар по городу Тебриз.

По данным информагентства ISNA, в результате израильской атаки в районе Тебриза погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Кадры с места событий показывают серьезные разрушения на одном из объектов в этом регионе.

Атаки Израиля продолжаются.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес мощные удары по ядерным объектам Ирана: что известно об операции «Нация львов».

Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана — зафиксировано уже не менее четырех волн атак. В ЦАХАЛе заявили, что эти действия являются ответом на стремительное развитие ядерной программы Ирана в последние месяцы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в экстренном обращении к нации подтвердил гибель нескольких высокопоставленных командиров и ученых, пообещав, что Израиль пожалеет о своем решении. Аналитики ожидают, что Иран в ближайшие часы предпримет ответные меры, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.