Тегеран в дыму после удара Израиля: что происходит в Иране. Видео

В ночь на 13 апреля Израиль приступил к проведению операции под названием «Ам Калави». Вооруженные силы страны нанесли удар по одному из основных объектов иранской ядерной инфраструктуры — заводу по обогащению урана, расположенному в Натанзе. В результате атаки над объектом поднялся густой черный дым. Кроме того, взрывы раздались и в Тегеране. Кадры последствий ударов Израиля — в материале URA.RU.