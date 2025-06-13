СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье

Подчеркивается, что 13 июня в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, обнаружены тела пяти детей, самому младшему из них 2 месяца, старшему — 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу.