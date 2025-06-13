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СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что 13 июня в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, обнаружены тела пяти детей, самому младшему из них 2 месяца, старшему — 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу.

Также в пресс-службе отметили, что по завершении тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.