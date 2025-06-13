На Земле началась магнитная буря среднего уровня

В пятницу, 13 июня, на Земле началась внезапная магнитная буря среднего уровня. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Данные представлены в официальном Telegram-канале.
Как следует из публикации, все началось еще в ночь с 12 на 13 июня. Тогда была зарегистрирована не спрогнозированная ранее магнитная буря, которая продолжается до сих пор. То есть, даже утром 13 июня.
«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3», — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что балл G2.3 считается превышающим средний уровень. Таким образом, магнитная буря уже переступила порог, после которого начинается заметное влияние на энергосистемы и радиоволны.
«Причины бури на данный момент не очевидны», — добавили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Тем временем ученые продолжают изучать само Солнце. Недавно был сделан настоящий прорыв — впервые удалось заснять Южный полюс звезды. Как отметили исследователи, подобное открытие ознаменует собой начало по-настоящему новой эры изучения Солнца. В первую очередь потому, что предсказывать его поведение станет проще.