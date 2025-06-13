В Кузбассе несколько вагонов с углем сошли с рельсов

«По предварительным данным, вчера около 21 часа местного времени (около 17.00 мск) на станции Междуреченск в Междуреченском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса при проведении маневровых работ с грузовым составом произошел сход с подъездного пути 7 вагонов с углем без опрокидывания. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.