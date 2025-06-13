Единственным выжившим из сотен людей в ужасающей авиакатастрофе «Боинга» оказался британский гражданин

Чандрасекаран сказал, что для семей, нуждающихся в информации, была создана группа поддержки. В своем посте в соцсети он написал: «С глубоким прискорбием я подтверждаю, что рейс 171 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон-Гатвик, сегодня попал в трагическую аварию. Наши мысли и глубочайшие соболезнования обращены к семьям и близким всех тех, кто пострадал в результате этого разрушительного события. В данный момент мы в первую очередь сосредоточены на поддержке всех пострадавших людей и их семей. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь группам экстренного реагирования на месте происшествия и обеспечить всю необходимую поддержку и уход пострадавшим».