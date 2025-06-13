Единственным выжившим из сотен людей в ужасающей авиакатастрофе «Боинга» оказался британский гражданин

Британский подданный оказался единственным выжившим в авиакатастрофе самолета Air India, в результате которой погибло более 260 человек. Рейс AI171, направлявшийся в Лондон, вскоре после взлета врезался в жилой район Ахмадабада.
Более 260 человек погибли в результате крушения рейса авиакомпании Air India, направлявшегося в Лондон, в жилом районе Ахмадабада, при этом британец оказался единственным выжившим из находившихся на борту, пишет The Guardian.
Направлявшийся в лондонский аэропорт Гатвик самолет Boeing 787−8 Dreamliner, на борту которого находились 242 человека, потерпел крушение через несколько минут после взлета в 13:38 по местному времени из Ахмадабада, главного города северо-западного штата Гуджарат.
На кадрах видно, как самолет отрывается от взлетно-посадочной полосы, затем опускается обратно к земле, а затем исчезает за деревьями и загорается. Самолет врезался в общежитие, где проживали студенты-медики, врачи и их семьи в жилом районе Мегани Нагар, и по меньшей мере 24 человека, находившихся на земле, погибли.
В четверг вечером авиакомпания Air India подтвердила, что в авиакатастрофе погиб 241 человек, находившийся на борту, единственный выживший — британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Совокупное число погибших делает эту авиакатастрофу самой масштабной в мире за более чем десятилетие.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что сильная жара, вызванная горением авиационного топлива, означала, что у тех, кто пережил столкновение, было мало шансов спастись. «Внутри самолета находилось 125 000 литров топлива, и он перегрелся, поэтому спасти кого-либо было невозможно», — сказал он. Окончательное число погибших будет известно только после завершения анализа ДНК останков жертв, — сказал он.
Причина крушения пока неизвестна, констатирует The Guardian. Поисковая группа обнаружила один из двух черных ящиков, хотя неясно, является ли это речевым самописцем кабины пилотов или самописцем данных, который хранит информацию о полете в режиме реального времени.
На видеозаписях последствий происшествия виден дым, поднимающийся над районом, и пожарные на обугленных улицах, которые переносят людей на носилках. На других кадрах видно, как люди оценивают ущерб, в то время как часть искореженного самолета торчит из здания. Из-под обломков самолета торчали куски шасси, фюзеляжа и хвостовой части. Местные жители рассказали, что звук крушения был похож на взрыв бомбы, а ощущения напоминали землетрясение.
Министр авиации Индии заявил, что было начато официальное расследование. Видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен весь инцидент, станет важной уликой для следователей.
Чудом вышивший Рамеш из Лондона рассказал, что после крушения видел тела людей вокруг себя. «Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро», — рассказал счастливчик, у которого все еще был при себе посадочный талон. Он сказал, что получил’травмы от удара", в том числе синяки на груди, глазах и ногах, но в остальном он был в сознании.
«Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я был напуган. Я вскочил и побежал. Вокруг меня были разбросаны обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу.».
На кадрах, снятых вскоре после аварии, видно, как Рамеш, окровавленный и прихрамывающий, направляется к машине скорой помощи. Полиция сообщила, что он сидел в ряду запасных выходов и сумел выпрыгнуть.
Комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик сказал АНИ, что выжил один человек, который находился на сиденье 11А, которое соответствовало месту Рамеша в полетной ведомости.
Согласно заявлению, опубликованному мусульманской общиной Глостера (Великобритания_ в соцсети троих британцев, погибших в авиакатастрофе, звали Акил Нанабава, его жена Ханна и их четырехлетняя дочь Сара.
Глава авиакомпании Air India Натараджан Чандрасекаран назвал крушение «трагическим несчастным случаем».
На видеозаписи, полученной местными СМИ, видно, как самолет пролетал над жилым районом, прежде чем разбиться, вызвав, по всей видимости, сильный взрыв.
По данным управления воздушным движением в аэропорту Ахмедабад, самолет вылетел в 1.39 по местному времени с ВПП 23. Он издал сигнал вызова, после которой больше ничего не было слышно. На борту находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. По данным Reuters, среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев. Из них 169 были гражданами Индии, 53 — Великобритании, семь португальцев и один канадец, сообщили в Air India.
Чандрасекаран сказал, что для семей, нуждающихся в информации, была создана группа поддержки. В своем посте в соцсети он написал: «С глубоким прискорбием я подтверждаю, что рейс 171 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон-Гатвик, сегодня попал в трагическую аварию. Наши мысли и глубочайшие соболезнования обращены к семьям и близким всех тех, кто пострадал в результате этого разрушительного события. В данный момент мы в первую очередь сосредоточены на поддержке всех пострадавших людей и их семей. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь группам экстренного реагирования на месте происшествия и обеспечить всю необходимую поддержку и уход пострадавшим».
Tata Group, материнская компания Air India, заявила, что выделит 10 миллионов рупий (86 000 фунтов стерлингов) семьям погибших в авиакатастрофе. Компания заявила, что также покроет медицинские расходы пострадавших и окажет поддержку в «восстановлении» медицинского колледжа, на который упал самолет.
Министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарапу сообщил в социальных сетях, что спасательные команды были мобилизованы и предпринимаются все усилия для обеспечения доступности медицинской помощи на месте происшествия.
Местные жители рассказали агентству Франс Пресс о последствиях авиакатастрофы. «Когда мы прибыли на место, вокруг лежало несколько тел, а пожарные тушили пламя. Многие тела были обожжены», — сказал Пунам Патни.
Другой свидетель, пожелавший остаться неназванным, рассказал: «Мы видели, как люди из здания прыгали со второго и третьего этажей, чтобы спастись. Самолет был объят пламенем. Мы помогли людям выбраться из здания и отправили раненых в больницу».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил: «Сцены крушения самолета, направлявшегося в Лондон, на борту которого находилось много британских граждан, в индийском городе Ахмадабад являются ужасающими».
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что официальные лица работают с властями Индии над установлением фактов, связанных с авиакатастрофой, и оказанием поддержки тем, кто причастен к ней. Представители аэропорта Гатвик сообщили, что для родственников пассажиров создается центр приема.
Сайт отслеживания рейсов Flightradar24 сообщил, что сигнал с самолета был потерян менее чем через минуту после взлета. В сообщении в соцсетях говорилось: «Мы следим за сообщениями о крушении самолета Air India, выполнявшего рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон. Мы получили последний сигнал от самолета в 08:08:51 по всемирному координированному времени (незадолго до 9.09 утра по британскому летнему времени), всего через несколько секунд после взлета “.
Согласно базе данных Aviation Safety Network, это первая катастрофа самолета Boeing 787.