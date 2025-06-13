Возросло количество погибших ученых-ядерщиков в Иране

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по различным регионам Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атак были убиты несколько высокопоставленных военных и ряд ученых, связанных с ядерной программой страны. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), входящего в структуру вооруженных сил Ирана, подтвердили гибель своего командующего Хосейна Салами. Али Хаменеи в обращении к населению осудил действия ЦАХАЛ, назвав удары преступлением. Более подробно о текущей ситуации на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.