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Возросло количество погибших ученых-ядерщиков в Иране

По предварительной информации, в результате израильских ударов по территории Ирана погибли как минимум шесть специалистов в области ядерной энергетики. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил, что, по официальным данным, среди погибших числятся только двое ученых.

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Хаменеи заявил, что пока есть официальные данные о личностях только двух погибших от ударов Израиля ученых.

По предварительной информации, в результате израильских ударов по территории Ирана погибли как минимум шесть специалистов в области ядерной энергетики. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил, что, по официальным данным, среди погибших числятся только двое ученых.

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«Два крупных ученых-ядерщика Мохаммад Махди Техранчи и Ферейдун Аббаси стали мучениками в результате удара», — заявил Хаменеи. Его слова передает агентство Tasnim.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по различным регионам Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атак были убиты несколько высокопоставленных военных и ряд ученых, связанных с ядерной программой страны. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), входящего в структуру вооруженных сил Ирана, подтвердили гибель своего командующего Хосейна Салами. Али Хаменеи в обращении к населению осудил действия ЦАХАЛ, назвав удары преступлением. Более подробно о текущей ситуации на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.