В Новосибирске начался суд над экс-чиновницей мэрии за взятку в 230 тысяч рублей

— Чиновница, используя свое служебное положение, получив от руководителя подрядной организации взятку в сумме 230 тысяч рублей, организовала заключение двух муниципальных контрактов с указанным подрядчиком на оказание услуг по содержанию и ремонту светофорных объектов, — сообщили ранее в прокуратуре Новосибирской области.