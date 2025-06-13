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В Новосибирске начался суд над экс-чиновницей мэрии за взятку в 230 тысяч рублей

По версии следствия, она получила ее от подрядной организации.

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Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

В Новосибирске начался суд над бывшей чиновницей мэрии, подозреваемой во взятке на ремонт светофоров. Первое заседание прошло 11 июня, информация появилась на сайте Центрального районного суда.

Экс-заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова оказалась под арестом 15 мая 2024 года. Следователи обвинили ее в получении взятки с использованием служебного положения в крупном размере.

— Чиновница, используя свое служебное положение, получив от руководителя подрядной организации взятку в сумме 230 тысяч рублей, организовала заключение двух муниципальных контрактов с указанным подрядчиком на оказание услуг по содержанию и ремонту светофорных объектов, — сообщили ранее в прокуратуре Новосибирской области.

Также экс-чиновницу обвинили в получении взятки в 151,5 тысячи рублей от депутата за покровительство по службе. Обвиняемая не признала вину по обоим эпизодам получения взяток.