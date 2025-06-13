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«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов «Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание ряда рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Источник: aeroflot

«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном. Скорректированы маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на один-два часа», — говорится в сообщении.

Отменен рейс SU520/521 Москва — Дубай — Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777. Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полетов гражданских воздушных судов.