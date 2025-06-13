«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном. Скорректированы маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на один-два часа», — говорится в сообщении.