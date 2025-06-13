В Пинске 14-летний школьник может сесть в тюрьму за шутку с 10-летним братом

В Пинске два несовершеннолетних брата неудачно пошутили — правоохранители возбудили уголовное дело. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Хулиганский инцидент произошел недавно в районном центре. Два брата в возрасте 14 и 10 лет пошли на улицу выбросить мусор. В мусорном пакете они увидели спрей от насекомых в баллончике, достали его из мусора и решили пошалить.
Проходя мимо автомобиля «Пежо», старший брат решил побрызгать из баллончика на капот иномарки. Увидев, что от спрея лакокрасочное покрытие на авто расползается, школьник решил нанести больше «следов». Оставив «художества» на чужой машине, братья сбежали.
А вот автовладелица, обнаружив повреждения, шутку не оценила и позвонила в милицию. Хулиганов быстро вычислили, старший брат стал фигурантом уголовного дела, его будут судить за хулиганство.
Ранее мы писали, как в Минске учащийся колледжа попал в чужое авто, выбросив мусор с девятого этажа.
Между тем в МВД сказали, что в Минске пенсионерка после сообщения якобы из «Белтелекома» отдала мошенникам 330 тысяч рублей: «Деньги собирали несколько поколений семьи».