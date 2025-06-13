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После крупного пожара в Подмосковье СК возбудил уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в частном доме в подмосковном Куровском, где погибли пятеро детей — самому младшему было два месяца, а старшему исполнилось 17 лет. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Как создавалась новая Россия

По факту пожара в Подмосковье возбуждено дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в частном доме в подмосковном Куровском, где погибли пятеро детей — самому младшему было два месяца, а старшему исполнилось 17 лет. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении регионального Следкома. Отмечается, что мать погибших детей с ожогами госпитализировали в больницу.

Следователи и криминалисты приступят к осмотру места трагедии после завершения работы пожарных бригад. Ранее сообщалось, что к дому приехали четыре единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра, передает деловое издание «Взгляд». Сам сигнал о возгорании поступил в 00:12 по местному времени.