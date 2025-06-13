Иран вышел из переговоров с США по ядерной программе

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ответные меры Ирана на удары со стороны Израиля неизбежны. По его словам, действия Израиля не поддаются оправданию ни с юридической, ни с политической, ни с военной, ни с моральной точки зрения. передает RT.