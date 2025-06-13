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12 воронежцев эвакуировали из страшного пожара в многоэтажке на Красных Зорь

Сегодня ночью в пятницу, 13 июня, в Коминтерновском районе сгорело три балкона и помещения в двух квартирах в многоэтажке на улице Красных Зорь в Воронеже.

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Сигнал о пожаре в доме № 38 сотрудники МЧС получили ночью в 2 часа 16 минут. На место страшного пожара выехали пять единиц техники и 17 спасателей. Огнеборцы эвакуировали 12 человек самовыводом. Огонь был ликвидирован через полтора часа — в 03:45.

В результате пожара в доме № 38 на улице Красных Зорь огнем повреждены три балкона по всей площади и жилые помещения в двух трехкомнатных квартирах. Там сгорели мебель и бытовая техника.

По информации ГУ МЧС России по Воронежской области, пострадавших нет.