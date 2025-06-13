12 воронежцев эвакуировали из страшного пожара в многоэтажке на Красных Зорь

Сигнал о пожаре в доме № 38 сотрудники МЧС получили ночью в 2 часа 16 минут. На место страшного пожара выехали пять единиц техники и 17 спасателей. Огнеборцы эвакуировали 12 человек самовыводом. Огонь был ликвидирован через полтора часа — в 03:45.
В результате пожара в доме № 38 на улице Красных Зорь огнем повреждены три балкона по всей площади и жилые помещения в двух трехкомнатных квартирах. Там сгорели мебель и бытовая техника.
По информации ГУ МЧС России по Воронежской области, пострадавших нет.