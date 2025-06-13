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2 российские легковушки и «Газель» столкнулись на трассе под Самарой 12 июня

Авария произошла в четверг. Двоих человек госпитализировали.

Как создавалась новая Россия

Авария произошла в четверг. Двоих человек госпитализировали, объяснили в областном ГУ МВД.

Машины столкнулись на 35-м километре дороги «Подъезд к Оренбургу» от трассы Р-229. Мужчина на «Приоре» ехал из Самары, по пути не справился с управлением и врезался в «Весту».

После этого выбрался на «встречку» и влетел в грузовую «Газель». В ДТП пострадали водители первой и последней машины. Их отвезли в больницу. Движение на участке проезжей части временно было затруднено.

Ранее в Самаре 23-летний парень на велосипеде столкнулся с 22-летним автолюбителем на BMW.

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