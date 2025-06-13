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Россия меняет направления рейсов из-за войны Израиля и Ирана

Российские авиакомпании вынуждены корректировать маршруты своих рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля, вызванного конфликтом стран. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Как создавалась новая Россия

Российские авиакомпании меняют маршруты рейсов в обход закрытого воздушного пространства.

Российские авиакомпании вынуждены корректировать маршруты своих рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля, вызванного конфликтом стран. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что компании планируют новые маршруты для рейсов в ряд государств Ближнего Востока, чтобы обойти зоны с ограниченным воздушным движением.

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Ранее самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, был поднят в воздух в связи с возможной ответной атакой со стороны Ирана. Судно совершало круги над акваторией Средиземного моря на протяжении более 40 минут, передает RT.