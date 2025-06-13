Россия меняет направления рейсов из-за войны Израиля и Ирана

«Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что компании планируют новые маршруты для рейсов в ряд государств Ближнего Востока, чтобы обойти зоны с ограниченным воздушным движением.