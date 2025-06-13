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В Кемеровской области сошли с рельсов 7 вагонов с углем

По факту происшествия проводится проверка.

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Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области сотрудники СКРвыясняют обстоятельства схода с рельсов грузовых вагонов.

По информации Восточного МСУТ СКР, инцидент произошел накануне вечером на станции Междуреченск. Там при маневровых работах с грузовым составом сошли с рельсов семь вагонов с углем.

«Пострадавших нет, устанавливается размер причиненного ущерба. Задержки движения не допущено», — сообщает Telegram-канал ведомства.

В связи с происшествием следователи начали процессуальную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Напомним, 6 июня в Белгородской области сошел с рельсов резервный тепловоз. Происшествие стало причиной временной приостановки движения на перегоне Прохоровка — Беленихино.