Разнесли кровлю, посекли осколками авто и повредили предприятие: карта ночных атак беспилотников

Средства ПВО сбили 125 дронов ВСУ за ночь.
Этой ночью украинские беспилотники совершили массированную атаку по российским территориям. Всего средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито до 125 дронов. Большая их часть — до 70 БПЛА были отражены над территорией Крыма. Какие еще территории попали под удар вражеских беспилотников — в карте URA.RU.
Обозначения на картеФото: Карта URA.RU.
Семь регионов на пути десятка дронов.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 125 беспилотников, запущенных с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было обнаружено и сбито над Крымом — 70 аппаратов.
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Остальные беспилотники были ликвидированы в воздушном пространстве Орловской (15 дронов), Курской и Саратовской (по 11 БПЛА), Белгородской (девять беспилотников), Брянской и Воронежской областей (по одному дрону), а также над акваторией Черного моря (семь беспилотников). Данные аппараты были отражены средствами обороны в период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск текущего дня.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале отдельно подчеркнул, что в результате атаки дронов ВСУ никто из жителей региона не пострадал. Повреждений объектов также не зафиксировано.
Последствия удара дронов по Белгородской области.
В результате атак беспилотников по Белгородской области, которая произошла еще накануне, пострадали объекты промышленности, сельскохозяйственные предприятия и частные домовладения в нескольких населенных пунктах региона.
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По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в Шебекино дрон поразил территорию предприятия: «Пробита кровля производственного цеха и повреждена одна единица техники», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после взрыва FPV-дрона осколками был посечен забор частного дома, а в Белянке дроны повредили остекление, кровли и заборы трех частных домов, а также легковой автомобиль. Еще два частных дома пострадали при повторной атаке.
В селе Дмитриевка также был поврежден автомобиль местного жителя в результате детонации дрона. В Ясных Зорях Белгородского района дрон выбил стекла и повредил кузов легкового автомобиля.
Атаки также были зафиксированы и в Байцурах Борисовского района, где два беспилотника нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию. В результате один из корпусов загорелся, но возгорание удалось оперативно ликвидировать силами добровольной пожарной дружины. Также повреждены входная группа здания, трактор и забор частного дома. Тем не менее губернатор отметил, что информации о пострадавших среди местных жителей не поступало.
Ограничения на перелеты.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов в двух аэропортах — Саратов (Гагарин, UWSG) и Тамбов (Донское, UUOT). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское)», — отмечают представители Росавиации в своем telegram-канале.
Причины введения ограничений и сроки их действия не уточняются. Ведомство подчеркивает, что такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности полетов. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов будет доведена до сведения пассажиров через авиакомпании и аэропорты.