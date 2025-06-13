Разнесли кровлю, посекли осколками авто и повредили предприятие: карта ночных атак беспилотников

Атаки также были зафиксированы и в Байцурах Борисовского района, где два беспилотника нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию. В результате один из корпусов загорелся, но возгорание удалось оперативно ликвидировать силами добровольной пожарной дружины. Также повреждены входная группа здания, трактор и забор частного дома. Тем не менее губернатор отметил, что информации о пострадавших среди местных жителей не поступало.