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В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии

ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Пожар случился на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона.

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Источник: © РИА Новости

«Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО «Многовершинный» в Николаевском районе.

По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет.

Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются.

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.