В Хабаровском крае вспыхнул пожар на золотодобывающем предприятии

«Прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием на золотодобывающем предприятии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание произошло ранним утром в пятницу в штольне золотодобывающего предприятия АО «Многовершинный» в Николаевском районе.
По данным ведомства, сотрудники организации эвакуированы самостоятельно. Это 22 человека, уточняет МЧС региона. Пострадавших нет.
Возгорание ликвидировано. Его причины устанавливаются.
Николаевская-на-Амуре городская прокуратура даст оценку исполнения требований безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав работников.