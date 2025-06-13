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Мужчина удерживал сожительницу на балконе и угрожал ножом

Рецидивист известен в своих кругах как Гаврик.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Каменске-Уральском Свердловской области мужчина избил сожительницу и угрожал ей ножом. С заявлением в полицию о причинении физического насилия обратились неизвестные. Как сообщают в Инфо24, мужчина известен в определенных кругах как Гаврик.

— По прибытии на место, полицейским мужчина не открыл дверь. Вместо этого рецидивист несколько раз выходил на балкон со своей возлюбленной и представлял к ее горлу нож, — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Узнав о прибытии правоохранителей, заложнице удалось выбрать подходящий момент и открыть дверь. Испуганная девушка выбежала из квартиры, при попытке догнать сожительницу мужчину задержали. Известно, что молодые люди вместе уже пять лет, они воспитывают двоих детей. Мужчина ранее уже имел судимости за кражу, грабеж и убийство. Предположительно, свою супругу он взял в заложницы из-за ревности.