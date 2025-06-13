Мужчина удерживал сожительницу на балконе и угрожал ножом

Узнав о прибытии правоохранителей, заложнице удалось выбрать подходящий момент и открыть дверь. Испуганная девушка выбежала из квартиры, при попытке догнать сожительницу мужчину задержали. Известно, что молодые люди вместе уже пять лет, они воспитывают двоих детей. Мужчина ранее уже имел судимости за кражу, грабеж и убийство. Предположительно, свою супругу он взял в заложницы из-за ревности.