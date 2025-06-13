«Не было выбора»: ЦАХАЛ объяснил, почему Иран подвергся мощной атаке

Израиль нанес удары по Ирану из-за действий страны в ее ядерной программе.
В Армии обороны Израиля объяснили, что в течение многих лет Иран занимался терроризмом в отношении страны, разрабатывая ядерное оружие, создавая современные ракеты большой дальности и боевые части. Также иранская сторона финансировала и координировала действий подконтрольных террористических группировок на Ближнем Востоке, сообщили представители ЦАХАЛ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак один переговорный провал привел к ударам Израиля по Тегерану: что такое иранская ядерная сделка.
«У государства Израиль не осталось выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать, чтобы защитить граждан государства Израиль, и будет продолжать это делать», — написали в telegram-канале представители Армии обороны страны.
По словам командования израильских войск, идея уничтожения Израиля заложена в ключевых идеологических установках иранского режима, даже представители руководства этой страны неоднократно публично заявляли об этом. «В последние годы, и особенно с начала войны, Управление разведки Армии обороны Израиля собрало и проанализировало огромное количество разведывательных материалов, которые показывают, что у режима есть конкретный план уничтожения Государства Израиль, который они называют “Планом уничтожения Израиля”», — отметили в ЦАХАЛ.
Помимо усилий по обретению ядерного потенциала, Тегеран акцентировал внимание на массовом производстве ракет и беспилотников, а также разрабатывал стратегию масштабного наземного наступления на израильские земли одновременно с разных направлений. Помимо прочего, согласно разведывательным материалам Израиля, власти Ирана тесно взаимодействуют с руководством группировок ХАМАС и «Хезболла». По мнению израильских властей, это говорит о намерении Тегерана обеспечить террористические организации современным оружием и поддержкой.
Ранее стало известно, что Иран прекратил участие в переговорах с США по вопросам своей ядерной программы. Это решение сохранится до тех пор, пока не поступит другое распоряжение. Кроме того, иранская армия нанесла ответный удар по Израилю, использовав более 100 дронов. Более подробно о ситуации в текущем конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.