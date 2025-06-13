«Не было выбора»: ЦАХАЛ объяснил, почему Иран подвергся мощной атаке

Ранее стало известно, что Иран прекратил участие в переговорах с США по вопросам своей ядерной программы. Это решение сохранится до тех пор, пока не поступит другое распоряжение. Кроме того, иранская армия нанесла ответный удар по Израилю, использовав более 100 дронов. Более подробно о ситуации в текущем конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.