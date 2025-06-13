Математик вычислил дату завершения СВО

Математик уверен, что в 2025 году все войны завершатся навсегда.
Завершение специальной военной операции и других вооруженных конфликтов ожидается в 2025 году. Об этом сообщил российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.
«Самый главный, конечно, прогноз, в который вообще никто не верит — это то, что после 2025 года войны прекратятся. Причем, не на год, не на два, не на десять лет, а навсегда.. В этом году завершится и СВО», — рассказал математик в беседе с aif.ru.
По его словам, используемые им методы прогнозирования основаны на анализе исторических циклов, повторяющихся с определенной периодичностью. В частности, он выделил, что в истории современной России период мира наступает каждые 24 года. В этот временной отрезок включаются этапы политической борьбы за власть и проведения экономических реформ. Затем следует двенадцатилетний цикл, который он охарактеризовал как «время войны». Согласно его расчетам, текущий год знаменует собой завершение этого периода.
Ранее аналитики JPMorgan Chase спрогнозировали окончание спецоперации на Украине к июлю текущего года, выделив четыре возможных сценария: «грузинский», «израильский», «южнокорейский» и «белорусский». Наиболее вероятным они считают первый вариант (50%), при котором Украина не получит прочных гарантий безопасности и со временем окажется под влиянием России, передает «360.ru».