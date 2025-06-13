Подростку и его приятелю из Иркутска огласили приговор за угон грузовика

Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, пострадавший, заметив пропажу, обратился в полицию. В результате противоправных действий ему причинен ущерб около 700 тысяч рублей. Молодые люди пригнали грузовик в Иркутск. В дальнейшем они планировали поставить транспорт на учет на свое имя и выполнять грузоперевозки. Через несколько дней сотрудники полиции задержали приятелей на грузовике в Ново-Ленино.