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Подростку и его приятелю из Иркутска огласили приговор за угон грузовика

Молодые люди собирались поставить транспортное средство на учет на свое имя и осуществлять перевозки.

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Источник: IrkutskMedia.ru

Двоим жителям Иркутска в возрасте 17 и 19 лет огласили приговор за кражу автомобиля в Аларском районе. 6 июля 2024 года молодые люди проникли в бортовой грузовик Mazda Titan, припаркованный около дома на улице Быкова поселка Кутулик. В салоне находились ключи зажигания, с помощью которых злоумышленники завели грузовик, после чего скрылись на нем, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, пострадавший, заметив пропажу, обратился в полицию. В результате противоправных действий ему причинен ущерб около 700 тысяч рублей. Молодые люди пригнали грузовик в Иркутск. В дальнейшем они планировали поставить транспорт на учет на свое имя и выполнять грузоперевозки. Через несколько дней сотрудники полиции задержали приятелей на грузовике в Ново-Ленино.

Суд признал молодых людей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Свою вину в преступлении они признали и добровольно выплатили потерпевшему компенсацию 50 тысяч рублей. Кроме того, похищенный автомобиль возвращен законному владельцу. Злоумышленников приговорили к лишению свободы на 1,5 и 2 года условно с испытательным сроком 1 и 1,5 года.

Ранее агентство сообщало, что трое офицеров МВД в отставке помогли действующим сотрудникам уголовного розыска задержать похитителей грузовика в Ленинском округе Иркутска. Сообщение об угоне Mazda Titan поступило в дежурную часть МВД в Кутулике Аларского района. Полицейские провели проверку и установили, что разыскиваемый автомобиль периодически появляется в областном центре.