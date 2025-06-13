Самолёт Air India экстренно сел в аэропорту Пхукета в связи с угрозой взрыва

Таиландская туристическая полиция сообщила, что самолёт благополучно приземлился в 12:15 (08:15 по московскому времени), и все пассажиры находятся в безопасности. Причиной инцидента стала обнаруженная в туалете записка с угрозой взрыва. Полиция ведёт расследование, а авиакомпания изучает записи с камер видеонаблюдения для выявления подозреваемых.