Не менее шести иранских физиков-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля

Ранее сообщалось, что если начальный этап военной операции Израиля против Ирана окажется успешным, не исключено участие американских военных в последующих этапах. Также госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что администрация Белого дома не имеет отношения к проводимой Израилем операции на иранской территории. По его словам, приоритетом для США является безопасность американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.