Появляются подробности того, как 21-летний парень спланировал жуткое нападение на школу в австрийском Граце, в результате которого были убиты учительница и девять учеников.
По словам полиции, стрелок, убивший 10 человек в своей бывшей школе в австрийском городе Грац, был «одержимым онлайн-шутером от первого лица», который впервые предоставил подробную информацию о том, как он планировал атаку.
Как пишет The Guardian, 21-летний австриец, который застрелил 10 человек, а затем наложил на себя руки во вторник утром после того, как устроил кровавую бойню в школе недалеко от центра крупного австрийского города, проводил большую часть своего свободного времени, играя в онлайн-видеоигры, которые полиция назвала «стрельбой по самолюбию», в которых участники обычно используют виртуальное огнестрельное оружие для уничтожения врагов.
Полиция заявила, что, по их мнению, его основные социальные контакты были связаны с онлайн-сообществом игроков, а в остальном он был одиночкой, который держался особняком.
Выяснилось, что среди убитых негодяев, которого австрийские и немецкие СМИ назвали Артуром А. (лицемерные законы этих европейских стран запрещают называть имя даже таких негодяев), была одна из его бывших учительниц. Полиция заявила, что неизвестно, намеренно ли он напал на нее.
Издание The Guardian напоминает, что 59-летняя учительница была убита вместе с девятью учениками — шестью женщинами и тремя мужчинами — в возрасте от 14 до 17 лет. Девять человек все еще находятся на лечении в больнице с травмами, в том числе учитель-мужчина, но состояние всех стабильное, а последние двое находятся в реанимации и должны быть выписаны в течение дня, сообщили представители здравоохранения.
В четверг в репортаже государственной телекомпании ORF, который был подтвержден представителем вооруженных сил Австрии, также выяснилось, что убийца недавно провалил психологический тест для поступления на службу в вооруженные силы.
Однако совсем недавно Артур прошел психологическую проверку, необходимую для того, чтобы иметь при себе оружие, которое он использовал для совершения убийств, и, по словам полиции, он носил его на законных основаниях.
Юноша, который посещал школу и бросил ее три года назад, был учеником в промышленном училище. Он жил один со своей матерью и ранее не был известен полиции.
Массовая стрельба, ставшая самой страшной в истории Австрии, вызвала бурные дебаты о состоянии законов страны об оружии, которые критики назвали слишком мягкими, подчеркивает The Guardian.
Во время визита в Грац в среду вечером президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что политикам необходимо пересмотреть законы и «разобраться в том, как 21-летний парень может владеть пистолетами и длинным оружием и иметь возможность приобретать соответствующие боеприпасы для них». их и спровоцировать этот хаос".
Совет национальной безопасности Австрии, созданный в связи с терактами 11 сентября в США, должен был рассмотреть этот вопрос на своем заседании в четверг днем. Также начались дискуссии об усилении мер безопасности в школах, некоторые призывают установить металлодетекторы на школьных воротах.
Майкл Лонеггер, глава земельной уголовной полиции Штирии, заявил, что злоумышленник спланировал нападение в мельчайших деталях. Он рассказал, как нападавший вошел в главный вход школы на БОРГ Драйершютценгассе в 9:43 утра во вторник, пронеся рюкзак с оружием и боеприпасами. В то время на месте находились от 350 до 400 учеников.
«Он зашел в туалет на третьем этаже и достал из своего рюкзака различные предметы. Он надел оружейный пояс с охотничьим ножом, очки для стрельбы и наушники, достал пистолет Glock 19, обрез дробовика Mercury и зарядил оружие. “В 9.47 он в течение семи минут бесчинствовал в школе, поднявшись с третьего на второй этаж, и открыл беспорядочную стрельбу по людям в школе, которые были из 5-го класса. В конце концов он поднялся на третий этаж, где находились ученики 7-го класса, стрелял по закрытым дверям классных комнат, поскольку не смог их открыть, а затем наугад выстрелил в людей, которых там обнаружил”, — рассказывает глава полиции земли Штирия.
По словам Лонеггера, в конце концов преступник вернулся в туалетную кабинку на третьем этаже, где впоследствии покончил с собой в 10.07 утра.
В связи с тем, что первая группа вооруженных полицейских вошла в здание школы в 10:06 утра и не слышала выстрелов, следователи исходят из предположения, что Артур А. вполне мог планировать новые убийства, поскольку при себе у него было гораздо больше боеприпасов, но когда он узнал, что полиция находится в здании школы, возможно, это побудило его остановиться.
По словам Лонеггера, не было никаких доказательств того, что убийца знал учеников, в которых стрелял, но было установлено, что его учила учительница, которая была убита. По его словам, не было никаких доказательств того, что это было мотивом убийства.
По словам Лонеггера, Артур А. разработал «очень подробный план действий. Он чрезвычайно точно информировал себя и тщательно продумал, когда ему следует подниматься на каждый этаж». Не было никакой информации о том, когда он отказался от планов привести в действие самодельную самодельную бомбу, найденную в его доме, после того, как она оказалась неработоспособной, хотя Лонеггер сказал, что она «теоретически содержала все необходимые компоненты» для срабатывания.
Артур А. купил дробовик в середине апреля, а пистолет — несколькими неделями позже. По словам Лонеггера, с марта он посещал занятия по стрельбе на стрельбище в Граце.
Глава полиции Штирии сказал, что люди в школе «очень хорошо» отреагировали на инцидент после недавнего обучения тому, что делать в случае стрельбы, закрыв двери и забаррикадировавшись в классах.
Полиция заявила, что пока не исключает, что у убийцы мог быть сообщник, который помогал ему в планировании или осуществлении нападения.
Лонеггер описал Артура А как человека, который вел «очень замкнутый» образ жизни и «не очень стремился участвовать в реальной жизни».
При обыске в квартире, где он жил со своей матерью в пригороде к югу от Граца, была обнаружена предсмертная записка, «в которой он извинялся перед своей семьей».
Первые подробности о некоторых жертвах начали появляться в среду вечером. По словам ее семьи, 15-летняя боснийско-австрийская девочка по имени Хана была убита одной из первых. Она готовилась выступить с лекцией перед своим классом. Выступая от имени ее боснийской мусульманской семьи, Сабахудин Хасич, местный имам, сказал, что они были «полностью уничтожены, как и вся наша община. Это совершенно невообразимое деяние». Хана хотела изучать медицину, сказал он, назвав ее «солнечным светом». В своем посте в социальных сетях ее отец написал: «Моя маленькая мышка, пусть Бог подарит тебе рай».
В классе рядом с ней была Леа Би, которая также погибла. Семья 15-летней девочки приехала в Австрию из Косово, и она родилась в Австрии. Сокол Халити, мэр Вити, родного города семьи в Косово, рассказала австрийским СМИ, что община, где родился ее отец и где до сих пор живут ее бабушка и дедушка, в трауре.