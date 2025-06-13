Действовал скрупулезно: выяснились шокирующие подробности об устроившем кровавую баню школьном стрелке

«Он зашел в туалет на третьем этаже и достал из своего рюкзака различные предметы. Он надел оружейный пояс с охотничьим ножом, очки для стрельбы и наушники, достал пистолет Glock 19, обрез дробовика Mercury и зарядил оружие. “В 9.47 он в течение семи минут бесчинствовал в школе, поднявшись с третьего на второй этаж, и открыл беспорядочную стрельбу по людям в школе, которые были из 5-го класса. В конце концов он поднялся на третий этаж, где находились ученики 7-го класса, стрелял по закрытым дверям классных комнат, поскольку не смог их открыть, а затем наугад выстрелил в людей, которых там обнаружил”, — рассказывает глава полиции земли Штирия.