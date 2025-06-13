Жительница Самарской области хотела отдохнуть в Абхазии, но потеряла 89 тысяч

Это случилось в январе. На уловку афериста попалась 40-летняя женщина. Подробностями поделились представители регионального главка.
Пострадавшая объяснила, что зашла на поддельный сайт турагентства. Незнакомец предложил ей приобрести путевку в Абхазию. В итоге она перевела 89,4 тыс. рублей на неизвестный счет. Однако в ответ так ничего и не скинули.
После потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста. Обратилась за помощью к правоохранителям.
До этого рассказывали, как самарчанка потеряла 100 тыс. рублей при покупке стройматериалов.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.