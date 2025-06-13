Жительница Самарской области хотела отдохнуть в Абхазии, но потеряла 89 тысяч

Пострадавшая объяснила, что зашла на поддельный сайт турагентства. Незнакомец предложил ей приобрести путевку в Абхазию. В итоге она перевела 89,4 тыс. рублей на неизвестный счет. Однако в ответ так ничего и не скинули.