Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Самарской области хотела отдохнуть в Абхазии, но потеряла 89 тысяч

Это случилось в январе. На уловку афериста попалась 40-летняя женщина.

Как создавалась новая Россия

Это случилось в январе. На уловку афериста попалась 40-летняя женщина. Подробностями поделились представители регионального главка.

Пострадавшая объяснила, что зашла на поддельный сайт турагентства. Незнакомец предложил ей приобрести путевку в Абхазию. В итоге она перевела 89,4 тыс. рублей на неизвестный счет. Однако в ответ так ничего и не скинули.

После потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста. Обратилась за помощью к правоохранителям.

До этого рассказывали, как самарчанка потеряла 100 тыс. рублей при покупке стройматериалов.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.