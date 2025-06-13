Утром на трассе Пермь-Березники произошла смертельная авария

Утром 13 июня на трассе Пермь-Березники произошла серьезная авария с участием двух автомобилей — легковушки и большегруза.
По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, в 8.15 утра 49-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», движущийся со стороны Перми в направлении Березников, на 175 километре, по неустановленной причине, не справился с управлением.
В результате происшествия «Рено Дастер» совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Дав», за рулем которого находился 41-летний водитель.
В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля «Рено Дастер» погиб на месте. Водитель легковушки выжил и был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Хотя в соцсетях начинают писать, что после тяжелейших травм водитель тоже скончался.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.