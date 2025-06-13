Утром на трассе Пермь-Березники произошла смертельная авария

В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля «Рено Дастер» погиб на месте. Водитель легковушки выжил и был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Хотя в соцсетях начинают писать, что после тяжелейших травм водитель тоже скончался.