Самолет рейса Петербург — Дубай вынужденно сел в Баку

Самолет рейса Санкт-Петербург — Дубай совершил вынужденную посадку вне пункта назначения.
В пятницу, 13 июня, лайнер, следовавший из Северной столицы в Дубай, не смог долететь до Объединенных Арабских Эмиратов и сел в Азербайджане.
В 04:24 по московскому времени самолет приземлился в Баку, сообщает 78.ru.
Причиной этой посадки стало закрытие воздушного пространства для гражданских бортов над Ираном в связи с активным обменом авиаударами с иранской и израильской стороны.
Ранее, 10 июня, в Ленобласти был объявлен режим воздушной опасности из-за атаки нескольких беспилотников на регион. Всего за утро были сбиты три дрона в Тосненском, Ломоносовском и Гатчинском районах.