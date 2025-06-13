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Самолет рейса Петербург — Дубай вынужденно сел в Баку

Причиной стало закрытие воздушного пространства над Ираном на фоне авиаударов.

Как создавалась новая Россия

Самолет рейса Санкт-Петербург — Дубай совершил вынужденную посадку вне пункта назначения.

В пятницу, 13 июня, лайнер, следовавший из Северной столицы в Дубай, не смог долететь до Объединенных Арабских Эмиратов и сел в Азербайджане.

В 04:24 по московскому времени самолет приземлился в Баку, сообщает 78.ru.

Причиной этой посадки стало закрытие воздушного пространства для гражданских бортов над Ираном в связи с активным обменом авиаударами с иранской и израильской стороны.

Ранее, 10 июня, в Ленобласти был объявлен режим воздушной опасности из-за атаки нескольких беспилотников на регион. Всего за утро были сбиты три дрона в Тосненском, Ломоносовском и Гатчинском районах.