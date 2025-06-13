Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана

Израильтяне в ожидании ответного удара Ирана стали закупать продукты, несмотря на рекомендации властей оставаться рядом с бомбоубежищами, сообщает корреспондент The New York Times.

Как создавалась новая Россия

Жители Израиля выстроились в очереди у круглосуточных продуктовых магазинов и на заправочных станциях, чтобы запастись продуктами на фоне угроз Ирана о контратаке. Журналист NYT отмечает, что многие тем не менее сбиты с толку — власти рекомендовали держаться вблизи бомбоубежищ и выходить из дома только для покупок предметов первой необходимости.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся авиаудары по более чем 100 целям, включая ядерные и военные объекты. В результате атаки погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, несколько офицеров и физики-ядерщики.

Тегеран пообещал «сильную пощечину» Израилю и США, хотя американская сторона заявила о непричастности к операции. По информации The New York Times, Иран готовит ответный ракетный удар, Исламская Республика уже запустила по Израилю более 100 дронов. В Израиле ввели режим чрезвычайной опасности.