Израильтяне начали закупаться продуктами на случай ударов Ирана

Жители Израиля выстроились в очереди у круглосуточных продуктовых магазинов и на заправочных станциях, чтобы запастись продуктами на фоне угроз Ирана о контратаке. Журналист NYT отмечает, что многие тем не менее сбиты с толку — власти рекомендовали держаться вблизи бомбоубежищ и выходить из дома только для покупок предметов первой необходимости.