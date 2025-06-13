Заместитель хокима Дехканабадского района задержан за взятку

Согласно материалам дела, чиновник, войдя в доверие к главе одного из местных фермерских хозяйств, потребовал взятку в размере 21 миллиона сумов. В обмен он обещал «закрыть» план по сдаче 300 килограммов коконов шелкопряда, предусмотренный на текущий год.