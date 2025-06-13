Заместитель хокима Дехканабадского района задержан за взятку

Согласно материалам дела, чиновник, войдя в доверие к главе одного из местных фермерских хозяйств, потребовал взятку в размере 21 миллиона сумов. В обмен он обещал «закрыть» план по сдаче 300 килограммов коконов шелкопряда, предусмотренный на текущий год.
При получении части суммы — 7 миллионов сумов, в собственном служебном кабинете, чиновник был задержан с поличным.
По данному факту в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения) и статье 211 (дача взятки).
Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.