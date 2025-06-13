Омичей предупреждают о ливне и порывистом ветре во второй половине дня 13 июня

Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют неблагоприятные погодные явления в регионе. По данным метеорологов, во второй половине дня 13 июня, а также 14 и 15 июня 2025 года местами по Омской области ожидаются ливневые дожди с грозами, шквалистым усилением ветра порывами до 16−21 м/с и град.
Главное управление МЧС России по Омской области обращается к жителям региона с рекомендациями по безопасности. В ведомстве советуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время усиления ветра. Также следует обходить стороной шаткие конструкции и воздержаться от парковки автомобилей под ними. Особое внимание необходимо уделить детям, которых нельзя оставлять без присмотра.
Находясь в помещении, рекомендуется держаться подальше от окон. Если сильный ветер застал на улице, лучше укрыться в подъездах зданий.
При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций граждане могут обратиться за помощью по телефону «101». Спасатели призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в период ухудшения погодных условий.