Омичей предупреждают о ливне и порывистом ветре во второй половине дня 13 июня

Главное управление МЧС России по Омской области обращается к жителям региона с рекомендациями по безопасности. В ведомстве советуют избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время усиления ветра. Также следует обходить стороной шаткие конструкции и воздержаться от парковки автомобилей под ними. Особое внимание необходимо уделить детям, которых нельзя оставлять без присмотра.